Com reforços e Sornoza, reservas do Flu vencem jogo-treino com o Barra da Tijuca

O técnico Abel Braga pôde observar os reservas do Fluminense em jogo-treino nesta quinta-feira. Reforçados pelos novos reforços, Richard e Robinho, e pelo recuperado Sornoza, o time alternativo do clube tricolor venceu o duelo diante do Barra da Tijuca por 3 a 1, no CT Pedro Antônio.

O destaque da atividade foi justamente um dos novos reforços. Apresentado durante a tarde, o atacante Robinho começou o jogo-treino entre os 11 e marcou um dos gols, de pênalti, além de dar uma assistência. Outro novo contratado, o volante Richard também foi titular e teve uma atuação mais discreta.

Outra ótima notícia para Abel foi a participação do meia Junior Sornoza. O equatoriano está em fase final de recuperação de uma fratura no tornozelo que o deixou afastado dos gramados por três meses, mas atuou normalmente nesta quinta, se movimentou bem e deve ficar à disposição para pegar o Atlético-MG segunda-feira que vem, em casa, pelo Brasileirão.