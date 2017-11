Com recorde de público, América-MG vence e é campeão da Série B após 20 anos

Vinte anos depois de conquistá-la pela última vez, o América-MG voltou a comemorar o título da Série B do Campeonato Brasileiro. Em jogo marcado por muito nervosismo, os mineiros superaram o CRB por 1 a 0, na tarde deste sábado, em Belo Horizonte (MG), pela última rodada da competição. O zagueiro Rafael Lima anotou o único gol no estádio Independência, que teve seu recorde de público quebrado: 22.481 torcedores. A marca anterior pertencia ao clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro, da final do Mineiro deste ano, que contou com 22.411 espectadores.

Com este resultado, o América encerra sua participação na Série B na ponta, com 73 pontos, dois a mais que o vice-campeão Internacional, apontado como favorito antes do início da competição. De quebra, o time volta a levantar o troféu da Série B após duas décadas. Em 1997, fora campeão em um quadrangular final que contou com a Ponte Preta, promovida à elite como vice, além de Vila Nova-GO e Náutico.

Em compensação, o CRB termina próximo dos últimos colocados, com 45 pontos. Apenas um à frente do Luverdense, primeiro na zona de rebaixamento. Apesar de cumprirem tabela, os alagoanos fizeram jogo parelho.