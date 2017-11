Com público recorde, Ceará vence Paysandu e fica perto do acesso na Série B

Com uma mão na vaga à elite do futebol nacional na próxima temporada, o Ceará jogou de forma estratégica para vencer o Paysandu por 2 a 0, nesta noite de terça-feira, no Castelão, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com 63 pontos, pode se juntar a América-MG e Internacional no acesso já na próxima rodada. A vitória importante foi vista por mais de 45.197 torcedores, público recorde na competição.

O time cearense agora vai sair para pegar o Criciúma, no sábado, e na última rodada vai receber o rebaixado ABC. Só mesmo uma catástrofe para lhe tirar esta vaga. De outro lado, o Paysandu continua com 45 pontos, ainda correndo risco de cair para a Série C. No fim de semana, vai receber o rebaixado Santa Cruz. Com uma vitória se livra da queda. Senão, terá que pontuar contra o Figueirense na rodada final, em Florianópolis.

Com o apoio de sua fanática torcida, o Ceará começou mais ativo, porém, ansioso nesta terça. Aos 14 minutos, a torcida quase soltou o grito de gol num chute de Pedro Ken que explodiu no travessão do goleiro Emerson. Só que dois minutos depois, não teve como evitar o gol. Perto da grande área, o lateral Pio cobrou falta com perfeição, encobriu a barreira e acertou o ângulo: 1 a 0, aos 16 minutos.