Com presença de Renê, Flamengo inicia preparação para encarar a Chapecoense

O Flamengo iniciou nesta segunda-feira a preparação para o duelo diante da Chapecoense, que acontecerá nesta quarta-feira, na Arena Condá, pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A principal novidade no Ninho do Urubu ficou por conta da presença do lateral-esquerdo Renê.

O jogador de 24 anos voltou a trabalhar normalmente, três semanas depois de sofrer uma torção no tornozelo que o afastou dos gramados neste período. Ainda não está certo, no entanto, se ele estará disponível para o duelo diante da Chapecoense.

A escalação do Flamengo para a partida, aliás, é um mistério. Nesta segunda, apenas os atletas que não foram titulares na derrota de domingo para o Botafogo trabalharam com bola no gramado. O restante do elenco realizou apenas uma atividade regenerativa na parte interior do CT.