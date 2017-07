Com portões fechados, Zé Ricardo esconde Flamengo que enfrentará o São Paulo

O técnico Zé Ricardo fechou neste sábado o treinamento do Flamengo e não confirmou se mandará a campo força máxima ou poupará alguns titulares no duelo contra o São Paulo, neste domingo, às 16 horas, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador se mostrou preocupado com a sequência de jogos e a prioridade no momento está em contar com força máxima para o duelo desta quarta-feira contra o Palestino, no Chile, pela rodada de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana.

LEIA TAMBÉM: Roger Machado diz que Atlético-MG será ofensivo para ter vantagem sobre Botafogo

Certo apenas é que o Flamengo ainda não contará com Geuvânio. Contratado recentemente do Tianjin Quanjian, da China, o ex-atacante do Santos ainda não foi regularizado e está fora do duelo deste domingo. Outra baixa é o zagueiro Juan. O jogador chegou a ir a campo neste sábado, mas sentiu um incômodo na coxa esquerda e está vetado.