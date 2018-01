Com personalidade do ‘Baixinho’, Romário é apresentado no Santos e exalta Jair

Primeiro reforço do Santos fechado para a temporada 2018, o lateral-esquerdo Romário finalmente foi apresentado nesta quarta-feira. Ex-jogador do Ceará, ele se destacou na campanha que levou a equipe de Fortaleza à elite do Brasileirão no ano passado e mostrou personalidade neste primeiro contato com a imprensa. Esta característica, aliás, ele traz do ídolo que inspirou seu nome.

“Meu pai era muito fã dele. Nasci em 1992 e o Romário fez sucesso em 1994, mas meu pai já era muito fã e optou por colocar este nome. O ‘Baixinho’ é único, não tem comparação. Mas o que posso tirar dele é a personalidade, não ter medo. Trago isso comigo, tenho a personalidade forte e faço aquilo que acho que é certo. Isso tirei bastante dele”, declarou.

A personalidade de Romário ficou evidente em sua apresentação. O lateral passou boa parte da entrevista falando de si na terceira pessoa e não foi modesto ao listar suas principais qualidades. “Sou um cara que, por característica, se entrega muito. Vontade e raça nunca vão faltar. Tenho a marcação, a força física e um bom passe. O que eu puder agregar para o Santos com essas características, vou fazer.”