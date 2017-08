Com pênalti flagrado por vídeo, Bayern bate Leverkusen na estreia do Alemão

Sempre favorito ao título, o Bayern de Munique começou bem a busca pelo sexto troféu consecutivo do Campeonato Alemão. Nesta sexta-feira, a equipe de Carlo Ancelotti abriu a competição diante do Bayer Leverkusen e não teve qualquer dificuldade para vencer por 3 a 1, em casa, debaixo de muita chuva, que inclusive resultou em um atraso na volta para o segundo tempo.

O jogo também ficou marcado pelo auxílio do árbitro de vídeo, o VAR. No início do segundo tempo, foi através deste artifício que um pênalti foi assinalado de Aránguiz sobre Lewandowski. O próprio polonês cobrou, abriu 3 a 0 e garantiu o triunfo dos anfitriões.

Os outros dois gols do time da casa foram marcados por estreantes. O zagueiro Süle, autor do primeiro, e o meia Tolisso, que fez o segundo, disputaram apenas a primeira partida com a camisa do Bayern no Alemão. Mehmedi, na etapa final, diminuiu para os visitantes.