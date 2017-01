Com Pato na Itália para fechar com chineses, Villarreal vence Granada

O Villarreal enfrentava o Granada em casa pela 20.ª rodada do Campeonato Espanhol quando começaram a surgir, nas redes sociais, as primeiras imagens de Alexandre Pato com a camisa Tianjin Quanjian, da China. Liberado pelo clube, que venceu por 2 a 0 mesmo sem ele, o atacante brasileiro viajou a Roma para fazer exames médicos e se juntar ao elenco chinês.

Existe a expectativa inclusive de que Pato seja anunciado pelo Tianjin Quanjian ainda neste sábado. O atacante teria sido um pedido do técnico Fabio Cannavaro, que levou o elenco para fazer pré-temporada na Itália. Neste sábado, Pato já realizou exames médicos e sorriu para uma foto com a camisa do clube, numa bicicleta ergométrica.

LEIA TAMBÉM: Internacional se classifica na Copinha; Fluminense cai para o Juventus na Javari

Esta é a segunda investida do Tianjin Quanjian para contar com o brasileiro. Quando ainda estava atuando no Brasil, o Corinthians recebeu uma proposta de 20 milhões de euros da ex-equipe de Vanderlei Luxemburgo, mas Pato recusou uma proposta salarial que seria de R$ 5 milhões por mês.

Nos seus primeiros seis meses na Espanha, Alexandre Pato marcou seis gols em 24 partidas com a camisa do Villarreal, que pagou 3 milhões de euros milhões para tirá-lo do Corinthians em 2016.

A verdade é que ele não deixará saudade no Villarreal, que contou com gols de Bruno e Álvaro González para fazer 2 a 0 no lanterna Granada. Com 34 pontos, a equipe continua no sexto lugar do Campeonato Espanhol, na zona de classificação para a Liga Europa.

LEIA TAMBÉM: Cruzeiro desiste de Marcelo Moreno e encerra ciclo de contratações