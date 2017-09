Com Otero e sem Cazares, Micale faz mistério e treina finalizações no Atlético-MG

Com o retorno de Otero e a baixa de Cazares, o técnico Rogério Micale fez mistério nesta quarta-feira e sequer esboçou a formação titular do Atlético Mineiro para o jogo contra o Palmeiras, sábado, no Independência, pelo Campeonato Brasileiro.

O treinador dedicou o treino da tarde desta quarta ao trabalho de finalizações, sem qualquer divisão entre titulares e reservas. Praticamente todos os jogadores se envolveram diretamente na atividade de chutes a gol, às vezes com a participação dos zagueiros para dificultar as finalizações.

LEIA TAMBÉM: Sneijder é oficializado pelo Nice e se torna mais uma estrela a chegar ao Francês

Micale contou com o retorno do meia Otero, que estava com a seleção da Venezuela, nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018. Ele não chegou a entrar em campo no empate de sua seleção com a Argentina, na noite de terça, em Buenos Aires. Ele viajou nesta tarde e chegou a tempo em Belo Horizonte de participar do treino.