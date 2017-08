Com orçamento apertado, presidente do Botafogo culpa agente por saída de zagueiro

O presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira, culpou, em entrevista coletiva nesta quinta-feira, a atuação do agente Jailton Oliveira, que representa o zagueiro Emerson Santos, pela futura saída do atleta do clube – o jogador acertou recentemente sua ida para o Palmeiras, time que defenderá a partir de 2018. O mandatário revelou que negociava com o empresário há um ano e criticou os valores pedidos para a conclusão do acordo financeiro.

“O Botafogo não se arrepende. Desde julho de 2016 está tentando renovar o contrato dele. Ocorre que a Lei Pelé transforma o empresário em ‘dono da festa’. Ele joga com o tempo a favor dele. Tentamos de todas as formas maneiras chegar nele, oferecendo um salário dentro da realidade do clube. Infelizmente, não foi aceito. Em agosto de 2016, oferecemos a ele R$ 120 mil por mês. Quantos jovens na idade dele ganham R$ 120 mil por mês? E ele está deixando de ganhar desde agosto de 2016. É uma conta esquisita. Agora, fruto da ação dos empresários e dessa nefasta Lei Pelé que deixou os clubes numa situação de quase reféns desse tipo de gente”, desabafou o dirigente.

LEIA TAMBÉM: Após empate com lanterna Atlético-GO, Levir Culpi pede mais vibração ao Santos

Ao comentar uma entrevista do técnico da equipe, Jair Ventura, após a derrota para o Flamengo, nesta quarta, que eliminou o time da Copa do Brasil, na qual ele lamentou a falta de opções do elenco, Carlos Eduardo Pereira frisou que a atual diretoria não fará investimentos que prejudiquem o plano de saneamento das contas do clube.