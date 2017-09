Com obsessão para ir à Copa, Falcao García vê jogo com Brasil como ‘chave’

A obsessão de Radamel Falcao García de participar de uma Copa do Mundo pela Colômbia cresce com a aproximação do fim das Eliminatórias Sul-Americanas. O astro espera assegurar a classificação para o torneio na Rússia, e evitar uma lesão grave, como a que impediu a sua participação no Mundial de 2014, no Brasil.

Quando faltam três rodadas, a Colômbia ocupa a segunda posição nas Eliminatórias com 25 pontos, um a mais do que o terceiro Uruguai e o quarto Chile, e com dois a mais do que a quinta Argentina. Os quatro primeiros se classificam diretamente à Copa e o quinto disputará uma repescagem. O Brasil lidera com 36 pontos e garantiu a sua vaga antecipadamente. “Estamos jogando muito e confio em nossa casa, com o apoio dos torcedores, certamente vamos conquistar um bom resultado, dependemos somente de nós”, afirmou.

Juntos, Falcao e James foram decisivos para a classificação da Colômbia à Copa do Mundo de 2014. “O retorno de James é importante, a seleção ganha muito e certamente o que ele nos dará vai ser muito importante”, opinou.

Falcao não economizou nos elogios ao Brasil e se somou ao coro de que a seleção de Tite é a melhor da América do Sul. “Historicamente, a seleção do Brasil é muito forte e, nestas Eliminatórias, se consolidou após a mudança de treinador, é a mais forte da América do Sul nesse momento”, apontou.