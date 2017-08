Com objetivos distintos, Fluminense e Vasco se enfrentam no Maracanã

Para essa partida, o técnico Abel Braga comemora a repetição do time que venceu o Atlético-MG na última rodada. “Embalar no Brasileiro é difícil. O que aconteceu com o Corinthians é anormal, o normal é ter tropeços. Para nós, repetir a equipe vai ser muito bom” disse o técnico do Fluminense, que negou favoritismo. “Tem que ter foco e concentração.”

Depois da semifinal da Copa do Brasil na última quarta-feira, o Maracanã volta a receber um clássico carioca neste sábado. Desta vez, Fluminense e Vasco se enfrentam com objetivos distintos pelo Brasileirão. Enquanto o Fluminense tenta manter a invencibilidade de cinco jogos e quem sabe ingressar no G6, o Vasco vem de uma sequência de cinco jogos sem vitórias e está na berlinda, próximo da zona de rebaixamento.

“Isso cria uma reação imediata. Não significa que o Vasco vai ganhar, às vezes acontece de você correr muito e não ganhar. Mas a motivação deles vai ser diferente”, sustentou Abel.

No Vasco, Valdir Bigode terá que montar o time com desfalques. Bruno Paulista está suspenso, enquanto Luís Fabiano sente dores no joelho e passará por cirurgia na próxima terça-feira. Nenê deverá iniciar a partida no meio-campo, enquanto que no ataque o argentino Andrés Rios deve ser a opção no ataque – Thalles corre por fora.

Apesar do retrospecto negativo recente, o zagueiro Breno está confiante para a partida. “A expectativa é muito grande. A gente sabe que clássico é clássico, é um jogo de igual para igual. Vamos nos empenhar para sair do Maracanã com os três pontos, isso é muito importante pra gente”, sustentou.

O zagueiro foi além e, alheio a 16ª posição na tabela que o clube ocupa neste início de rodada, diz que o time vai brigar na parte de cima. “Enquanto tiver chance para alcançar a nossa meta, que é a Libertadores, vamos estar brigando e trabalhando por isso. Vamos dar o nosso melhor”, declarou Breno.