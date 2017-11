Com número recorde de clubes, FPF divulga os grupos da Copa São Paulo de 2018

Foto: Rodrigo Gazzanel - Ag. Corinthians

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta quarta-feira as 32 sedes e os grupos da 49.ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que acontecerá entre os dias 2 e 25 de janeiro de 2018 e terá o número recorde de 128 clubes.

Atual campeão – e maior vencedor do torneio com 10 títulos -, o Corinthians está no Grupo 17, com sede em Araraquara (SP), na Arena da Fonte Luminosa. O time terá como adversários na primeira fase: Ferroviária-SP, Corumbaense-MS e Pinheiro-MA.

O São Paulo aparece no Grupo 10, em Ribeirão Preto (SP), ao lado de Botafogo-SP, Cruzeiro-DF e sergipe-se. Já o Santos está no Grupo 4, em Novo Horizonte (SP), juntamente com Novorizontino-SP, América-RN e Aliança-CE. Por fim, o Palmeiras está sediado em Taubaté (SP) ao lado do time da casa, Luverdense-MT e Moto Club-MA, formando o Grupo 27. É o único grande paulista que nunca foi campeão da maior competição da categoria.