Com novidades, Vasco e Fluminense fazem primeiro clássico do Campeonato Carioca

Vasco e Fluminense fazem o primeiro clássico da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, neste domingo, às 17 horas, no estádio do Engenhão, no Rio. Atual bicampeão, o time cruzmaltino, após um turbulento acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, estreia sob desconfiança da torcida, assim como o rival tricolor, que passou por uma reformulação para esta temporada.

Os dois times estão no Grupo C ao lado de Bangu, Portuguesa, Resende e Volta Redonda. Os seis times se enfrentam dentro da chave, com os dois melhores classificados avançando para as semifinais. A primeira colocação no grupo garante o mando de campo e o empate no jogo único e decisivo da semifinal e também da final.

Será o segundo jogo oficial do Fluminense na temporada. A estreia aconteceu na última terça-feira, pela Copa da Primeira Liga – vitória sobre o Criciúma por 3 a 2. A partida ficou marcada pela estreia dos equatorianos Orejuela e Sornoza, que tiveram boa atuação e agradaram à torcida. A dupla receberá o reforço do meia Gustavo Scarpa, que defendeu a seleção brasileira no amistoso contra a Colômbia, na última quarta.

A última atividade dos dois times foi fechada para a imprensa. Apesar do mistério do técnico Abel Braga, o time tricolor deve ter duas mudanças com as entradas de Gustavo Scarpa e Lucas nos lugares de Marcos Júnior e Renato, respectivamente. Autor de um dos gols da vitória, o prata da casa Pedro deve seguir no banco de Henrique Dourado.

Pelo lado vascaíno, o único contratado que deve ser titular é Escudero. Apesar da saída de vários jogadores no ano passado, quando o time sofreu e só conquistou o acesso para a Série A na última rodada, a diretoria contratou apenas o argentino, o meia Wagner e o atacante Muriqui. A cúpula do time sonha com Luis Fabiano, atacante que está no futebol chinês.

