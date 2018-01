Com novidades da base, Dorival relaciona 23 para estreia do São Paulo no Estadual

O técnico Dorival Junior divulgou nesta terça-feira a lista de 23 atletas relacionados no São Paulo para o duelo de quarta-feira contra o São Bento, em Sorocaba, na estreia do time no Campeonato Paulista. O jogo está marcado para 19h30.

Além de relacionar pela primeira vez dois atletas da base, Marquinhos Cipriano e Rony, o treinador também listou Jean, reforço que chegou do Bahia. Além deles, Reinaldo voltou a ser relacionado para um jogo do São Paulo depois de atuar emprestado por Ponte Preta e Chapecoense.

LEIA TAMBÉM: Inglaterra tem 3 novidades em convocação para amistosos contra Alemanha e Brasil

Outros seis atletas formados em Cotia estão na lista de Dorival: os atacantes Bissoli, Paulinho e Gabriel; os volantes Pedro Augusto e Paulo Henrique; e o meia-atacante Caíque.