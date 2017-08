Com nova conta para o título, Carille diz que desdém dos rivais é ‘pegadinha’

Fábio Carille não se ilude com as declarações de seus adversários de que o Campeonato Brasileiro já está decidido e que o Corinthians é o campeão. Nas últimas semanas, alguns treinadores afirmaram que estavam “jogando a toalha” na briga pelo título e asseguraram que a taça ficará com o time alvinegro. Desconfiado, o comandante decidiu refazer as contas para saber quantos pontos serão necessários para garantir a conquista do torneio. Ele chegou ao número de 78 pontos.

Ao fim da 14ª rodada, Carille disse que 72 pontos seriam suficientes para o Corinthians garantir o título. Hoje, deu outros valores. “Eu errei na conta naquela resposta e respondi rapidamente, até por falta de experiência. Quando acaba o turno, você sempre olha para os primeiros. Você tem de dobrar. Então, se o Grêmio fez 39, trabalho com 78 pontos. Faltando umas oito rodadas é que vamos ver realmente o que precisa atingir”, disse o treinador, em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Atualmente, o Corinthians soma 47 pontos. Ou seja, precisa de mais 31 para garantir o título, segundo Carille. Seriam dez vitórias e um empate em 19 rodadas. Sobre o desdém dos rivais, o técnico não se ilude. “Isso é pegadinha. Temos um grupo maduro e sabemos que não adianta ficar escutando o que os outros estão falando. Temos que trabalhar, como temos feito desde o começo do ano”, brincou o treinador.