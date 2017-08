Com Neymar na torcida, PSG estreia com vitória sobre o Amiens no Francês

O Paris Saint-Germain fez o suficiente para estrear com vitória no Campeonato Francês neste sábado. Diante do frágil Amiens, caçula da competição, a equipe marcou na reta final do primeiro e do segundo tempo para vencer por 2 a 0 no Parque dos Príncipes. O resultado acabou ofuscado pela presença de Neymar, que foi apresentado à torcida antes do apito inicial.

Ovacionado pela torcida, Neymar teve o nome gritado antes da partida e chegou a dar uma volta olímpica no estádio, na qual retribuiu o carinho ao lançar sua camisa para as arquibancadas. Depois, foi para uma tribuna no estádio, de onde acompanhou o confronto e aplaudiu seus companheiros a cada boa jogada.

Havia a expectativa de que Neymar estreasse já neste sábado, mas a ausência de um documento impediu que o PSG o colocasse em campo. Por isso, sua primeira partida com a camisa do novo clube deverá acontecer na segunda rodada do Campeonato Francês, contra o Guingamp, dia 13, fora de casa.