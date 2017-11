Com nariz fraturado, Sérgio Ramos desfalca Real Madrid na Liga dos Campeões

O zagueiro e capitão Sérgio Ramos vai mesmo desfalcar o Real Madrid no jogo contra o APOEL, nesta terça-feira, pela fase de grupos da Liga dos Campeões. Com uma fratura no nariz, o defensor nem viajou com a delegação para o Chipre, onde será disputada a partida válida pelo Grupo H.

Sérgio Ramos sofreu uma pancada de Lucas Hernández no nariz durante o clássico com o Atlético de Madrid, no sábado – a partida terminou em 0 a 0. O zagueiro precisou deixar o jogo antes mesmo do intervalo. No domingo, ele ficou de fora das atividades e, nesta segunda, após ser reavaliado, foi cortado da equipe.

Outra baixa para esta partida é o meia croata Mateo Kovacic. Ele se machucou justamente no primeiro jogo contra o APOEL, na estreia do Real na competição, na rodada de abertura da fase de grupos. O meio-campista está recuperado de lesão muscular, mas ainda será poupado nesta terça.