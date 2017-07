Com lesão muscular, Robinho desfalca o Cruzeiro por seis semanas

O Cruzeiro sofreu uma baixa de peso para os seus próximos compromissos na temporada 2017. Nesta terça-feira, o clube mineiro comunicou que o meia Robinho sofreu uma lesão na coxa esquerda, o que permite a previsão de que o jogador ficará afastado dos gramados por seis semanas.

Robinho se lesionou durante o segundo tempo da derrota do Cruzeiro por 3 a 1 para o Atlético Mineiro, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, precisando ser substituído. E os exames realizados pelo meio-campista detectaram uma lesão grau 2 no músculo adutor longo da coxa esquerda, acometendo a região do tendão.

Essa é a segunda contusão muscular que faz Robinho ficar afastado dos gramados em 2017. Anteriormente, em março, o jogador havia lesionado a coxa direita, o que o havia deixado de fora do Cruzeiro por cerca de dois meses e meio. Ainda assim, ele é um dos destaques do time na temporada, com seis gols marcados em 18 partidas por competições oficiais.