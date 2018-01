Com lateral Dudu como titular, técnico repete escalação do Inter em treino

Ainda falta quase uma semana para a estreia do Internacional no Campeonato Gaúcho, mas o técnico Odair Hellmann parece já ter encontrado a escalação para o duelo da próxima quinta-feira com o Veranópolis, pelo Campeonato Gaúcho. Afinal, no treinamento da manhã desta sexta, ele voltou a repetir a escalação que vinha testando nas atividades anteriores.

A formação escalada tem Dudu, recém-contratado junto ao Figueirense, como titular da lateral direita, com a dupla de zaga sendo formada por Klaus e Victor Cuesta. Assim, o time treinou com: Danilo Fernandes; Dudu, Klaus, Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenilson, D’Alessandro e Camilo; William Pottker e Damião.

Essa deve ser a formação titular do Inter na sua estreia no Campeonato Gaúcho e também neste sábado, quando o time vai disputar um jogo-treino com o Lajeadense no CT do Parque Gigante.