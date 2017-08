Com larga vantagem, Milan prega respeito ao Shkendija em duelo pela Liga Europa

O técnico do Milan, Vincenzo Montella, pregou respeito ao Shkendija, da Macedônia, na entrevista coletiva oficial antes do segundo confronto entre as equipes pela fase de playoffs da Liga Europa, que ocorrerá em Skopje, nesta quinta-feira, às 15h45 (de Brasília). No primeiro jogo, disputado na semana passada, no estádio San Siro, em Milão, a equipe italiana goleou os adversários por 6 a 0.

“A formação será diferente do primeiro jogo. Temos uma vantagem muito grande. Amanhã (quinta-feira) será uma disputa diferente daquela de San Siro (vencida por 6 a 0). Nós tínhamos muito entusiasmo (naquela partida), o que será mais difícil agora. Temos metas e não podemos diminuí-las. Será um outro teste para demonstrar o nosso crescimento. É uma partida de Liga Europa e não será desvalorizada”, frisou Vincenzo Montella.

A imensa vantagem obtida na primeira partida da eliminatória – o time rubro-negro pode perder por até cinco gols de diferença que mesmo assim estará classificado para a fase de grupos da competição – e a diferença entre os elencos fez com que o treinador italiano poupasse alguns jogadores. Assim, surgiram espaços para outros atletas.