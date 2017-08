Com Kazim no ataque, Corinthians joga para abrir 13 pontos na liderança

“Na maioria das vezes em que ele jogou não foi com o time principal. Faltava o entrosamento e isso é mais complicado para quem joga no ataque. Agora teremos os considerados titulares e com esses jogadores creio que o rendimento dele será bem melhor”, projetou Carille.

Líder do Campeonato Brasileiro com dez pontos à frente do segundo colocado, o Corinthians enfrenta o lanterna Atlético-GO, neste sábado, às 19 horas, no Itaquerão, em um confronto que parece perfeito para Kazim mostrar que pode ser útil também dentro de campo.

Por ainda esperar algo de Kazim, Carille decidiu apostar nele e não no jovem Carlinhos, como boa parte dos torcedores esperavam. O turco entra no lugar de Jô, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Outro que cumpre punição é o paraguaio Romero. Clayson é quem joga.

Se vencer o Atlético-GO neste sábado, o Corinthians garante 13 pontos de vantagem para o vice-líder Grêmio, que só jogará no dia 2, em casa diante do Sport. A partida foi adiada para não danificar o gramado da Arena Grêmio para o jogo da seleção brasileira contra o Equador, quinta-feira, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018.

LEIA TAMBÉM: A um ano da Copa do Mundo, incêndio atinge estádio russo em construção

A campanha histórica realizada no primeiro turno não deve ser repetir na segunda parte do Brasileirão. Pelo menos é o que espera Carille. “Foi fora do normal o que aconteceu. Se a gente fizer 38 pontos é algo excelente. Será difícil repetir o que fizemos e passamos a ser o time a ser batido. Com isso, os adversários passam a nos estudar mais e dificultar as partidas. Estamos na linha de tiro.”

Além de Jô e Romero, suspensos, Balbuena, Guilherme Arana e Pedrinho também estão fora, por problemas físicos. Jadson e Pablo, por outro lado, estão de volta e serão titulares.

Cinco jogadores estão pendurados com dois cartões amarelos e se forem advertidos, não poderão enfrentar o Santos, em 10 de setembro. São os casos de Cássio, Gabriel, Pablo, Jadson e Clayson.