Com Jailson e Barrios, Palmeiras bate Atibaia em jogo-treino

O Palmeiras fez nesta quinta-feira, na Academia de Futebol, um novo jogo-treino como teste para o começo da temporada 2017 e apresentou novidades. O técnico Eduardo Baptista modificou o time no encontro vencido por 2 a 0 sobre o Atibaia, da Série A3, em duas posições que são as principais focos de dúvida na temporada. O goleiro Jailson e o atacante Lucas Barrios atuaram na formação principal.

O treinador dividiu o elenco em três times. Cada um jogou por 30 minutos. Na primeira escalação, montada com o que tem de melhor à disposição, Baptista escolheu Vitinho no lugar de Dudu, que participou na noite de quarta de jogo da seleção brasileira no Rio, e viu a equipe fazer os dois gols de vantagem. O meia Raphael Veiga e o volante Tchê Tchê anotaram os gols.

A equipe atuou com: Jailson; Jean, Edu Dracena, Thiago Martins e Zé Roberto; Felipe Melo; Róger Guedes, Tchê Tchê, Raphael Veiga e Vitinho; Barrios. Em comparação ao time que no último sábado empatou em 2 a 2 com a Chapecoense, na Arena Condá, foram quatro alterações, com as saídas de Fernando Prass, Antônio Carlos, Dudu e Alecsandro para as entradas de, respectivamente, Jailson, Edu Dracena, Vitinho e Barrios.

A formação utilizada nesta quinta-feira é a que será provavelmente repetida para começar o amistoso de domingo contra a Ponte Preta, no Allianz Parque. O jogo é o último teste antes da estreia no Campeonato Paulista, no dia 5, também em casa. O adversário será o Botafogo, de Ribeirão Preta.

Na segunda parte do jogo-treino Baptista colocou em campo: Fernando Prass; Fabiano, Vitão, Antônio Carlos e Egídio; Thiago Santos; Érik, Michel Bastos, Hyoran e Keno; Willian. O placar não foi alterado, assim como no tempo final do encontro, que teve como escalação: Vinícius; Fabiano, Vitão, Antônio Carlos e Egídio; Arouca; Michel Bastos, Rodrigo, Hyoran e Raphael Marques; Alecsandro.

