Com homenagem a Kaká, Milan goleia e se classifica na Liga Europa

O Milan goleou o Áustria Viena por 5 a 1 nesta quinta-feira, no estádio San Siro, e garantiu classificação para a fase mata-mata da Liga Europa. O resultado levou a equipe italiana aos 11 pontos, na liderança isolada do Grupo D. Os visitantes estão em terceiro, com quatro, ainda com chances de avançar para a próxima fase.

A partida também ficou marcada por uma homenagem ao brasileiro Kaká. Antes de a bola rolar, no centro do gramado, o pentacampeão do mundo recebeu das mãos do CEO, Marco Fassone, a camisa 22, com a qual fez história no Milan. “Lenda! Seja bem-vindo de volta, Ricky!”, postou o dirigente nas redes sociais.

Kaká foi convidado recentemente para assumir um cargo na diretoria da equipe italiana e disse ainda estar analisando a proposta. Mas, no que depender do comentário do dirigente, é provável que o brasileiro volte a morar na Itália.