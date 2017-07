Com grande vantagem, Grêmio poupa titulares contra Atlético-PR na Copa do Brasil

O Grêmio foi só descontração, nesta quarta-feira, no treino de reconhecimento do gramado sintético da Arena da Baixada, em Curitiba, palco do embate contra o Atlético Paranaense, nesta quinta, às 21h45, no segundo encontro entre os times pelas quartas de final da Copa do Brasil. Mas não a ponto de perder o respeito pelo adversário, goleado por 4 a 0 no jogo de ida, no mês passado, em Porto Alegre.

Os jogadores sabem que precisam manter a concentração desde o início para não dar aos adversários a força necessária para reverter o placar, apesar da improbabilidade da virada que, se ocorresse, seria histórica. O discurso do time é de seriedade do início ao fim do duelo.

LEIA TAMBÉM: Em alta, Real e Juventus se encaram em final que consagrará o novo rei da Europa

“A vantagem, não vou mentir, é boa, mas é perigosa. A gente não pode relaxar em cima desse placar, não deixar a peteca cair. Com humildade, fazer o mesmo jogo que fizemos em casa e garantir a classificação”, destacou o meio-campista Michel que, suspenso no Campeonato Brasileiro, é figura garantida entre os titulares a serem escolhidos pelo treinador Renato Gaúcho.