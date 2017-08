Com gols no fim, Cruzeiro bate Grêmio e vai à semifinal da Primeira Liga

Com gols nos minutos finais, o Cruzeiro derrotou o Grêmio por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, no Mineirão, e avançou à semifinal da Copa da Primeira Liga. Raniel e Arrascaeta marcaram aos 44 e aos 47 minutos do segundo tempo, em jogo no qual os dois times contaram com escalações alternativas.

Classificada, a equipe mineira enfrentará o Londrina na semifinal, no próximo domingo, às 19 horas, no Estádio do Café, no norte do Paraná. O time paranaense passou pelo Fluminense com vitória também por 2 a 0, também nesta quarta-feira.

Cruzeiro e Grêmio fizeram um primeiro tempo de poucas emoções. Com os dois times visivelmente desentrosados, muitas jogadas eram desperdiçadas com erros de passe ou jogadas forçadas na tentativa de ligação direta para o ataque.