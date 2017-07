Com gols de Müller e Rafinha, Bayern vence e ofusca estreia de Morata no Chelsea

Graças principalmente a um início arrasador, no qual abriu 3 a 0 em apenas 26 minutos com um gol do brasileiro Rafinha e outros dois de Thomas Müller, o Bayern de Munique venceu o Chelsea por 3 a 2, nesta terça-feira, em amistoso realizado em Cingapura, onde acabou ofuscando a estreia do atacante Alvaro Morata, recém-contratado junto ao Real Madrid pelo clube inglês.

O meia James Rodríguez, outro que deixou o Real após o término da última temporada europeia, foi escalado pelo técnico Carlo Ancelotti como titular do time alemão, mas não conseguiu ser protagonista e desperdiçou boas chances de balançar as redes adversárias nesta partida da International Champions Cup, torneio amistoso que reúne gigantes do futebol europeu e conta com diferentes sedes no mundo – no último sábado, o mesmo Bayern foi goleado por 4 a 0 pelo Milan, na China, em outra fase desta competição de pré-temporada.

No duelo desta terça, Rafinha abriu o placar com um belo gol, logo aos cinco minutos do primeiro tempo. Depois de receber uma bola pelo lado direito, o lateral soltou forte chute cruzado de fora da área e acertou o canto direito baixo do goleiro Thibaut Courtois. A bola ainda bateu no pé da trave antes de entrar.