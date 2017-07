Com gols de Kazim e volta de Danilo, Corinthians goleia Bragantino em jogo-treino

“Foi a primeira lesão séria que tive na carreira. É complicado passar por isso. Às vezes as coisas acontecem e você tem que superar. Foi um momento muito difícil, mas o melhor é estar voltando ao campo”, comentou o meia, ao fim do jogo-treino.

Com o retorno de Danilo e gols de Kazim, o Corinthians goleou o Bragantino por 6 a 1 em jogo-treino realizado no CT Joaquim Grava, nesta terça-feira. Kazim foi um dos destaques, ao marcar duas vezes. O mesmo fez Giovanni Augusto na atividade que contou somente com os reservas.

“Depois de muito tempo parado, vou procurar dar meu máximo para a cada dia ficar mais perto de voltar a jogar. Treinar com os companheiros hoje, isso é o que me motiva cada vez mais. Estou em fase de fortalecimento, mas já estou treinando com bola”, declarou o jogador, que ainda não tem prazo certo para voltar ao time.

Danilo entrou em campo no decorrer da atividade, no lugar de Pedrinho. Aqueles que foram titulares na vitória sobre o Botafogo, no domingo, não entraram em campo. Assim, a equipe corintiana foi escalada com Walter; Léo Príncipe, Léo Santos, Pedro Henrique e Moisés; Fellipe Bastos e Paulo Roberto; Giovanni Augusto, Pedrinho e Clayton; Kazim.

No decorrer do treino, o técnico Fábio Carille colocou Marquinhos Gabriel no lugar de Clayton, Rodrigo Figueiredo na vaga de Giovanni Augusto, e Camacho substituindo Paulo Roberto. Warian e Matheus Vidotto também entraram, nos lugares de Léo Santos e Walter.

O Corinthians volta a campo somente no sábado para enfrentar a Ponte Preta, na Arena Corinthians. Líder do Brasileirão, a equipe da capital soma 29 pontos e ostenta uma série de 25 jogos de invencibilidade.