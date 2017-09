Com gols argentinos, Juventus passa fácil pelo Chievo e segue 100% no Italiano

A Juventus passou fácil pelo Chievo neste sábado, em casa. O atual hexacampeão nacional venceu por 3 a 0 e manteve os 100% de aproveitamento após três rodadas disputadas do Campeonato Italiano. Os destaques da partida ficaram por conta dos argentinos Dybala e Higuaín, que marcaram para o time alvinegro. Hetemaj, contra, completou o placar.

O resultado mantém a Juventus na liderança da competição, agora com nove pontos. O Chievo aparece em 11º, com três. Após a confirmação de mais um bom resultado no torneio nacional, a Juventus agora se concentra para a Liga dos Campeões. Na terça-feira, às 15h45, visitará o Barcelona, pela primeira rodada do Grupo D.

Neste sábado, a Juventus não encontrou dificuldades para vencer a partida e abriu o placar logo aos 17 minutos. Após cobrança de falta pela direita de Pjanic, Perparim Hetemaj desviou contra.