Com golaço de Cristiano Ronaldo, Real bate Fiorentina e fatura torneio amistoso

O Real Madrid suou, mas derrotou a Fiorentina nesta quarta-feira e faturou mais uma vez o título do torneio amistoso Troféu Santiago Bernabéu. Com direito a um golaço de Cristiano Ronaldo, o time espanhol derrotou o adversário italiano por 2 a 1, em casa, e ficou com o troféu pela 27.ª vez em 38 edições disputadas.

Esta é a 12.ª vez seguida que o time madrilenho fica com o título do torneio, que é disputado anualmente para abrir a pré-temporada do clube e que não foi jogado antes este ano por causa dos outros compromissos merengues, incluindo as Supercopas da Europa e da Espanha.

Diante da maratona de jogos neste início de temporada, o Real entrou em campo com uma escalação mista, apenas com Sergio Ramos e Cristiano Ronaldo entre os titulares absolutos. E se continua cumprindo suspensão no Campeonato Espanhol, o astro português foi o responsável por definir o triunfo de virada.