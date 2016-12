A seleção brasileira sub-20 entrou em campo nesta sexta-feira pela última vez no ano. Na Granja Comary, em Teresópolis, recebeu o Madureira para um amistoso que encerrou a temporada 2016 e venceu por 1 a 0. O único gol do confronto foi marcado pelo atacante Felipe Vizeu, do Flamengo.

O duelo foi mais um capítulo da preparação brasileira para o Sul-Americano do ano que vem, que acontecerá no Equador a partir do próximo dia 18. Agora, os comandados de Rogério Micale poderão sair de folga para as festividades de fim de ano e só se reapresentarão no dia 2 de janeiro, para a reta final dos treinamentos.

LEIA TAMBÉM: Recuperado de lesão, Marchisio volta a ser convocado para seleção da Itália

A partida desta sexta teve dois tempos de 30 minutos, e o gol brasileiro saiu no fim do primeiro, aos 29. Felipe Vizeu apertou a marcação na saída de bola do adversário. A bola sobrou com Douglas, que tocou para Matheus Sávio ajeitar novamente para Vizeu. O atacante chegou batendo e selou o resultado.

Nesta sexta, a seleção entrou em campo com: Lucas Perri; Dodô, Lyanco, Lucas Cunha e Guilherme Arana; Maycon, Douglas e Matheus Sávio; David Neres, Felipe Vizeu e Richarlison. Na etapa final, Micale realizou diversas mudanças para observar experiências na equipe.