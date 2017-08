Com gol de pênalti no final, Levante estreia com vitória sobre o Villarreal

Em um duelo regional contra o Villarreal, o Levante conseguiu nesta segunda-feira uma sofrida vitória na sua volta à primeira divisão da Espanha. Em casa, na cidade de Valência, o meia José Luis Morales marcou em cobrança de pênalti, já aos 43 minutos do segundo tempo, o gol do triunfo por 1 a 0, na rodada inaugural do Campeonato Espanhol.

Em uma novidade na Espanha, o Levante jogará na segunda rodada também como mandante. No próximo sábado, em Valência, enfrentará o La Coruña e terá a chance de conseguir seis pontos nos dois primeiros jogos da competição. O Villarreal buscará a reabilitação contra a Real Sociedad, novamente como visitante, na cidade de San Sebastian, no País Basco.

Quem também estreou com uma vitória por 1 a 0, mas fora de casa, foi o Eibar. Com um gol de Charles, aos 12 minutos do segundo tempo, o time visitante derrotou o Málaga. Após cruzamento da esquerda, o atacante brasileiro ganhou a disputa da bola com o zagueiro e tocou de cabeça no canto direito do goleiro.