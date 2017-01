Com gol de pênalti, Gana bate Uganda na estreia da Copa Africana

A seleção de Gana suou, mas confirmou o favoritismo e venceu em sua estreia na Copa Africana de Nações, que está sendo disputada no Gabão. Nesta terça-feira, a equipe contou com um gol de pênalti no primeiro tempo para derrotar Uganda por 1 a 0 e sair em vantagem no Grupo D, na cidade de Port Gentil.

O resultado fez Gana marcar os primeiros pontos da chave, saltando na liderança, enquanto Uganda ocupa a lanterna provisoriamente. Isso porque mais tarde, ainda nesta terça, se enfrentam as outras duas seleções do grupo, Mali e Egito, também em Port Gentil.

LEIA TAMBÉM: Inter anuncia renovação do contrato de Alan Ruschel até 2018

Favorita, Gana começou dominando nesta terça e perdeu boa chance com Andre Ayew aos 28 minutos. Somente dois minutos depois, no entanto, Isinde errou na defesa, perdeu para Asamoah Gyan dentro da área e foi obrigado a cometer pênalti. Ayew, desta vez, não desperdiçou e deslocou o goleiro para marcar.

Ainda no primeiro tempo, Uganda viveu seu melhor momento quando Kizito arrancou pelo meio e tocou para Miya, que bateu rente à trave. Na etapa final, a equipe ainda tentou exercer uma pressão, mas apenas nos chutes de fora da área. Do outro lado, Gana quase matou o jogo no contra-ataque, mas Atsu parou em grande defesa do goleiro Onyango.

Vice-campeã em 2015, após perder na final para a Costa do Marfim, e segundo país com mais títulos da competição (quatro, atrás dos sete do Egito), Gana conta em seu elenco com nomes experientes, com destaque justamente para os irmãos Jordan e Andre Ayew e o atacante Asamoah Gyan. Já Uganda conta com uma equipe sem estrelas e luta para surpreender.

LEIA TAMBÉM: RB Leipzig vence o Hertha e retoma ponta do Campeonato Alemão provisoriamente

Um dos candidatos ao título para esta edição do torneio, os ganeses voltam a campo no sábado para encarar Mali, terceiro colocado em 2012 e 2013. Já Uganda vai encarar o Egito, que não fatura o troféu desde 2010.