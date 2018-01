Com gol de Neymar, Paris Saint-Germain passa à semifinal da Copa da Liga Francesa

A competição é apenas a terceira de maior importância no país, mas o Paris Saint-Germain não quis saber de poupar os seus melhores jogadores. Com Neymar e companhia em campo, o time de Paris derrotou o Amiens por 2 a 0, fora de casa, em jogo único pelas quartas de final, e se classificou às semifinais da Copa da Liga Francesa. Os outros clubes nesta fase são Monaco, Rennes e Montpellier.

O adversário nas semifinais será conhecido em um sorteio nos próximos dias. Assim, o Paris Saint-Germain segue na busca pelos títulos em todas as competições da temporada. É o líder isolado do Campeonato Francês, está na segunda fase da Copa da França e enfrentará o Real Madrid nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.

Em campo, desde o início o Paris Saint-Germain mostrou superioridade e criou inúmeras chances de gol. O goleiro Gurtner foi o herói do Amiens até os 31 minutos do primeiro tempo, quando foi expulso por cometer uma falta no atacante Mbappé fora da área. Era o último homem da defesa no lance e deixou a sua equipe em desvantagem numérica.