Com gol de Marquinhos a favor e contra, Figueirense fica no empate com o Boa

Boa e Figueirense ficaram no empate por 1 a 1 nesta sexta-feira, no estádio do Melão, em Varginha (MG), pela 23.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida teve uma expulsão para cada lado, e o experiente zagueiro Marquinhos, capitão do time catarinense, foi o grande destaque marcando os dois gols, um a favor e um contra.

O resultado foi ruim para ambos. O Boa fica estacionado na nona posição com 32 pontos, a cinco de distância do G4. O Figueirense permanece na zona de rebaixamento por mais uma rodada. Está na 17.ª colocação com 25 pontos e ainda pode ser ultrapassado pelo Santa Cruz, 18.º com dois pontos a menos, que só joga no sábado.

O time visitante começou melhor a partida e abriu o placar aos 26 minutos com o capitão Marquinhos. Zé Eduardo cruzou da esquerda, o goleiro Fabrício espalmou para o meio da área e o zagueiro apareceu livre para completar para o gol.