Com gol de Diego, Flamengo bate Botafogo e vai à final

Em uma partida igual, muito disputada no meio de campo e com as equipes receosas em atacar, um lance individual decidiu o clássico entre Flamengo e Botafogo, nesta quarta-feira, no estádio do Maracanã, no Rio. Pela rodada de volta da semifinal da Copa do Brasil, o meia Diego marcou após bela jogada do atacante colombiano Berrío e o 1 a 0 classificou os rubro-negros para a decisão – na ida, no Engenhão, o duelo havia terminado em um empate sem gols.

Aos 25 minutos do segundo tempo, Berrío com um toque de letra deu um drible da vaca no lateral-esquerdo Victor Luís e cruzou para trás. Diego bateu de primeira, contou com a esperteza do centroavante peruano Guerrero – que abriu as pernas – e colocou a bola no canto direito baixo de Gatito Fernández. Era o gol da vitória e da classificação rubro-negra.

Foto: André Fabiano / Código 19 / Estadão Conteúdo

Na final, o Flamengo terá pela frente o Cruzeiro, contra quem já decidiu o título em 2003 – vitória mineira. O primeiro jogo será no dia 7 de setembro, feriado nacional da Independência do Brasil, e a grande decisão acontecerá 20 dias depois. Os mandos de campo serão definidos pela CBF em um sorteio nesta quinta-feira, às 15 horas, em sua sede no Rio.