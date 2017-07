Com gol de Deyverson, Palmeiras vence o Avaí e entra no G-4 do Brasileirão

Em meio ao rebuliço nos bastidores do clube pelo afastamento do volante Felipe Melo, o Palmeiras usou da velha tática de vencer bem para tentar acalmar a crise. Sem dificuldades, o time de Cuca derrotou o Avaí por 2 a 0, na noite deste sábado, no Allianz Parque, e entrou provisoriamente no G-4 do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time alviverde chegou aos 29 pontos e termina a rodada entre os quatro primeiros se o Flamengo não vencer o Corinthians, neste domingo, no Itaquerão.

Cuca iniciou o jogo com a formação que ele considera a ideal neste momento e que deve ser escalada para encarar o Barcelona, do Equador, pelos confrontos de volta das oitavas de final da Libertadores. Com uma formação bem ofensiva e diante de um time que luta contra o rebaixamento, o Palmeiras fez o que se esperava dele e partiu para time dos catarinenses, que geralmente já adotam uma formação ofensiva. Neste sábado, então, se fechou mais ainda.

Foto: ALE CABRAL/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO

Mas a modesta equipe catarinense aguentou pouco a pressão. Com toques rápidos e jogadas pelas linhas de fundo, o Palmeiras conseguia abrir espaço na defesa, mas não chutava ao gol. Até que Dudu resolveu testar a boa fase do goleiro Douglas e levou a melhor. Aos 10 minutos, ele arriscou um forte chute da meia-lua, o goleiro do Avaí foi nela, mas não conseguiu evitar a abertura do placar.