Com gol contra, Palmeiras derrota o Grêmio no Pacaembu

No confronto de dois times que aspiram o título do Campeonato Brasileiro, mas que estão com a cabeça na Copa Libertadores, um gol contra fez com que o Palmeiras vencesse o Grêmio por 1 a 0, neste sábado, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, e se aproximasse do time gaúcho na briga para perseguir o líder Corinthians, “ajudado” pelo seu rival.

Com o resultado, os palmeirenses chegaram aos 19 pontos, três a menos que os gremistas. O Corinthians, com 26, joga neste domingo diante do Botafogo, no estádio Itaquerão, também em São Paulo, e pode aumentar a sua vantagem na primeira colocação.

Foto: MARCELLO FIM/RAW IMAGE/ESTADÃO CONTEÚDO

Preocupados com os jogos fora de casa no meio da semana, pela rodada de ida das oitavas de final da Libertadores, os dois treinadores escalaram formações quase toda reserva. O Palmeiras joga nesta quarta-feira contra o Barcelona, no Equador, e o Grêmio visita o Godoy Cruz, na Argentina, um dia antes.