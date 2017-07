Com futuro incerto, Rafael Carioca é relacionado e pode jogar pelo Atlético-MG

O Atlético Mineiro encerrou nesta terça-feira a preparação para enfrentar o Botafogo, nesta quarta, no Engenhão, pela Copa do Brasil, com mistério envolvendo a sua escalação para a partida de estreia do técnico Rogério Micale e com o volante Rafael Carioca na lista de relacionados.

A presença de Rafael Carioca no grupo era incerta, pois o volante pode estar de saída do Atlético-MG. O jogador interessa ao Tigres, do México, mas como as negociações ainda não estão avançadas, Micale optou por levá-lo para o duelo com o Botafogo. A dúvida sobre a sua escalação, porém, permanece. Caso não jogue, a sua posição no meio-de-campo deverá ser ocupada por Yago.

A outra dúvida sobre a escalação do Atlético-MG é o substituto do centroavante Fred, expulso no jogo de ida com o Botafogo e que precisará cumprir suspensão automática. Rafael Moura é o seu reserva imediato, mas Micale pode apostar em uma formação com mais mobilidade no ataque, optando pela escalação de Luan ao lado de Robinho no ataque.