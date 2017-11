Com fratura no nariz, Sérgio Ramos deve desfalcar Real na Liga dos Campeões

Exames realizados na manhã deste domingo confirmaram que o zagueiro Sérgio Ramos sofreu uma fratura no nariz no clássico disputado pelo Real Madrid contra o Atlético, no sábado, em rodada do Campeonato Espanhol.

O clube anunciou a fratura, mas não confirmou o desfalque do defensor na partida do Real contra o APOEL, em Nicosia, no Chipre, pela fase de grupos da Liga dos Campeões. A diretoria do time espanhol informou apenas que o jogador “está em recuperação”.

Capitão do Real, Sérgio Ramos sofreu uma pancada de Lucas Hernández no nariz durante o clássico deste sábado, que terminou em 0 a 0, na casa do rival. E precisou deixar o jogo antes mesmo do intervalo.