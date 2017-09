Com focos distintos, Londrina e Cruzeiro lutam por vaga na final da Primeira Liga

O Londrina vai com tudo em busca do título, enquanto que o Cruzeiro tem pretensões maiores na temporada. Com focos diferentes, os dois times fazem uma das semifinais da Copa da Primeira Liga neste domingo, a partir das 11 horas, no estádio do Café, em Londrina, no norte do Paraná. É um jogo só e em caso de empate a vaga será definida na cobrança de pênaltis.

Apenas na 13.ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, o Londrina tem como principal meta escapar do rebaixamento e vê na Copa da Primeira Liga a chance de “salvar o ano”. Por isso, o técnico Claudio Tencati vai utilizar o que tem de melhor. O time será o mesmo que venceu o Fluminense, nas quartas de final, por 2 a 0, também em casa.

“Temos mais dois jogos decisivos e vamos lutar pelo título. O título ainda está longe, mas quem sabe a gente não é agraciado por esse prêmio? Eu tenho falado para os jogadores que a Primeira Liga é como se fosse um prêmio. Temos que agarrar com as duas mãos esse prêmio, que seria algo inédito para o Londrina”, disse Cláudio Tencati, em discurso motivador pra seus comandados.