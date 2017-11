Com foco na final, Renato indica Grêmio reserva para encarar o Santos

Menos de 24 horas depois de derrotarem o São Paulo na Arena, os titulares do Grêmio realizaram apenas uma atividade regenerativa nesta quinta. Enquanto isso, os reservas foram a campo para um coletivo contra a equipe de transição, que venceram por 2 a 0, com dois gols de Cícero.

O técnico Renato Gaúcho esboçou nesta quinta-feira a escalação do Grêmio para encarar o Santos no domingo, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Com foco na decisão da Libertadores, os gaúchos deverão entrar em campo com um time reserva, como indicou o treinador na atividade.

A provável titularidade diante do Santos pode ser importante para dois jogadores que lutam para estar em campo na final da Libertadores. Em alta, Everton pode ganhar a posição de Fernandinho, enquanto Michel luta para recuperar a vaga de Jaílson.

O Grêmio inicia a decisão da Libertadores diante do Lanús na quarta-feira da semana que vem, na Arena, às 21h45. No mesmo horário, mas no dia 29, as duas equipes voltam a se enfrentar, na Argentina, para definir o campeão do torneio.

