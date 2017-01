Com Felipe Melo, Palmeiras leva 5 reforços para Chapecó

O técnico Eduardo Baptista vai promover a estreia de apenas cinco dos seus reforços no duelo deste sábado contra a Chapecoense. Ao divulgar a lista de relacionados para a viagem a Chapecó (SC), o Palmeiras deixou de fora os meias Guerra e Michel Bastos e o atacante Willian. Moisés, Lucas Barrios, Edu Dracena, Vitor Hugo e Mina também serão poupados no amistoso, marcado para as 16h30, na Arena Condá.

“A ideia é botar um time em cada tempo, com exceção dos dois zagueiros. O Vitor (Hugo) e o Edu (Dracena) precisam de um trabalho maior na parte física. O Antônio Carlos e o Thiago Martins vão até onde puderem ir. Estou levando o Vitão, da base, e o Thiago Santos pode fazer para mim essa função se precisar”, disse o técnico, em entrevista coletiva. Foto: Cesar Grecco / Ag. Palmeiras / Divulgação

Vitão tem apenas 16 anos, se destacou durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior, e deverá fazer sua estreia pelo time principal do Palmeiras. Além dele, também viaja o lateral-direito Maílton, de 18 anos. Os dois fazem a pré-temporada junto com outros quatro garotos do sub-20: o volante Cadina, o atacante Léo Passos, o zagueiro Augusto e o goleiro Daniel Fuzato.

Os dois jovens começaram a carreira no Paraná. Vitão veio do PSTC, de Cornélio Procópio-PR, e foi aprovado numa peneira do Palmeiras em 2015. Já Maílton jogava futsal pelo Paranavaí e, de atacante, foi deslocado para a lateral direita quando chegou ao sub-20.

Dos 23 jogadores relacionados para a viagem, só outros dois foram revelados pelo próprio Palmeiras: o zagueiro Thiago Martins e o meia Vitinho, que não jogou a Copinha para poder fazer toda a pré-temporada.

Thiago será titular, com a equipe já tendo sido confirmada por Baptista. O Palmeiras joga o primeiro tempo com: Fernando Prass; Jean, Antônio Carlos, Thiago Martins e Zé Roberto; Felipe Melo, Tchê Tchê e Raphael Veiga; Róger Guedes, Dudu e Alecsandro.

A partida vai marcar a estreia de Felipe Melo, Rapahel Veiga e Antônio Carlos. Hyoran, jogador que era exatamente da Chapecoense, e o atacante Keno, ex-Santa Cruz, vão ficar no banco e devem atuar no segundo tempo. Aí, a tendência é que o Palmeiras atue com Jailson; Fabiano, Vitão, Thiago Santos e Egídio; Arouca, Rodrigo, Hyoran e Vitinho; Erik e Keno.

Confira a lista de relacionados do Palmeiras:

Goleiros – Fernando Prass e Jailson;

Laterais – Egídio, Fabiano, Jean, Maílton e Zé Roberto;

Zagueiros – Antônio Carlos, Thiago Martins e Vitão;

Volantes – Arouca, Felipe Melo, Rodrigo, Thiago Santos e Tchê Tchê;

Meias – Hyoran, Raphael Veiga e Vitinho;

Atacantes – Alecsandro, Dudu, Erik, Keno e Róger Guedes.