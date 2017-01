Corinthians joga contra o Vasco pela semifinal da Florida Cup

Foto: Daniel Augusto Jr. / Agência Corinthians

Ainda em pré-temporada, Corinthians e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira, às 22 horas (de Brasília), no Bright House Networks Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos, pela semifinal da fase playoffs da Florida Cup. Será o primeiro jogo do time paulista em 2017 e uma boa oportunidade para o técnico Fábio Carille começar a esboçar a formação que ele considera ideal para a equipe.

“Desafio é o entrosamento e fazer esse time jogar como pensamos. Está sendo algo positivo e a resposta vai ser rápida”, garantiu o treinador, que adiantou a formação para o duelo contra os cariocas.

A ideia de Fábio Carille é escalar o time titular no primeiro tempo e mudar todo o elenco na etapa final. A partida marcará as estreias dos volantes Gabriel e Paulo Roberto e dos atacantes Kazim Richards e Jô. Gabriel e Jô serão os reforços titulares nesta quarta-feira. Outra escolha importante está na lateral esquerda. Com a saída de Uendel para o Internacional, a posição terá Moisés como titular no início de trabalho, mas poderá perder posição para Guilherme Arana em breve.

“O Moisés começa porque o Arana está na seleção (brasileira sub-20). Acompanhamos ele desde o Bragantino, depois ele fez um ótimo ano no Bahia e brigará pelo espaço dele”, comentou o comandante.

Um fato curioso é que a partida também marcará o reencontro do técnico Cristóvão Borges com a equipe corintiana. O ganhador da partida desta quarta-feira vai decidir o título contra o vencedor do confronto entre São Paulo e River Plate, que jogarão nesta quinta. Já os derrotados das duas partidas disputarão o terceiro lugar do torneio amistoso.