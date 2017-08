Com estreia de Boateng, Eintracht Frankfurt empata sem gols com o Freiburg

Contando com a estreia do recém-contratado Kevin-Prince Boateng, o Eintracht Frankfurt empatou sem gols com o Freiburg, neste domingo, fora de casa. O atacante, que foi anunciado na sexta-feira, entrou em campo somente no segundo tempo na estreia das duas equipes no Campeonato Alemão.

Boateng chegou ao clube alemão de forma inesperada, anunciado na sexta, dois dias após rescindir seu contrato com o Las Palmas, da Espanha, sob a alegação de que estava com problemas pessoais. O ganês, que também tem nacionalidade alemã, deixou o clube espanhol para poder ficar mais perto da família, na Alemanha.

De volta ao futebol alemão, onde já defendeu o Hertha Berlin, o Borussia Dortmund e o Schalke, Boateng entrou em campo aos 22 minutos do segundo tempo. Mas pouco produziu. Em jogo morno, as duas equipes não conseguiram passar do 0 a 0 no placar.