Com estádio vazio, Rio Branco ‘multiplica’ técnicos

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Com apenas 15 pagantes no estádio Sócrates Stamato, em Bebedouro, o Rio Branco viveu uma situação inusitada na vitória por 4 a 2 sobre a Matonense, nesta quarta-feira. A saída do técnico William Sander na véspera da partida provocou uma “multiplicação” de treinadores do Tigre por todos lados do estádio. Isso porque o auxiliar André Ricardo Pereira, o Andrezão, que foi escolhido para o cargo como interino, precisava cumprir suspensão e só pôde acompanhar a partida da arquibancada.

Com o silêncio no ambiente, ele conseguiu gritar e gesticular como se estivesse no banco de reservas. Do outro lado da arquibancada, quem fazia o mesmo era o treinador de goleiro Paulo Lisa, que resolveu

viajar mesmo com uma virose. Já na beira do campo, o diretor de futebol Dado Salau assumiu a tarefa de ser “treinador por um dia”. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

“Foi a missão que me sobrou. Decidimos liberar o William depois do convite que ele recebeu, pois havia uma chama acesa e precisávamos de todos focados aqui. Confesso que não sabíamos da suspensão do Andrezão, mas assumi essa tarefa com toda minha garra e amor que todos sabem que tenho pelo Rio Branco e fomos felizes”, disse.

Para Andrezão, o mais importante foi a vitória em Bebedouro, ainda que tenha acompanhado só da arquibancada. “Foi um fator primordial ganhar estar duas partidas esta semana, independente se os adversários estavam rebaixados ou não. Agora estamos num patamar de ter chance real de sair desta situação”, comemorou.

Entre as 15 testemunhas presentes em Bebedouro nesta quarta, havia também um torcedor riobranquense. O aposentado José de Jesus Andrade, conhecido como Zé da Bandini, de 63 anos, representou a torcida alvinegra no estádio Sócrates Stamato. Ele acompanha o time há cinco décadas.