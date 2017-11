Com esperança renovada, o Atlético-GO quer outra vitória para se manter vivo

A palavra no Atlético Goianiense é esperança. Lanterna do Campeonato Brasileiro desde a 10.ª rodada, o time esboça uma reação nesta reta final e ainda tem chances matemáticas de escapar do rebaixamento. Mas, para isso, não pode mais perder nenhum jogo. Depois de bater o Botafogo por 2 a 1 no Rio de Janeiro, o time do técnico João Paulo Sanches recebe a Chapecoense neste domingo, às 17 horas, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, pela 36.ª rodada.

Com 33 pontos, o Atlético Goianiense está a seis do Vitória, primeiro clube fora da zona de rebaixamento, restando nove pontos em disputa. Se perder, o time goiano tem que torcer para derrotas de Vitória ou Ponte Preta, também ameaçados, para seguir vivo na disputa. Os baianos recebem o Cruzeiro, em Salvador, e os paulistas jogam contra o Fluminense, no Rio de Janeiro.

Em entrevista coletiva, o meia Jorginho pediu calma para os companheiros. “A gente conseguiu emplacar duas vitórias, algo que não tínhamos feito no campeonato. Vamos em busca enquanto tivermos chances. É pensar em um jogo de cada vez. Não adianta pensar no Grêmio e no Fluminense, mas focar apenas na Chapecoense. Creio que estamos no caminho certo”, disse um dos líderes do time.