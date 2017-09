Com edema muscular, D’Alessandro vira dúvida no Internacional

O técnico Guto Ferreira poderá ter uma baixa importante para o jogo do Internacional contra o Juventude, no sábado, em rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O meia D’Alessandro apresenta um edema muscular na coxa direita e virou dúvida para a partida no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

O meia argentino sentiu dores no jogo-treino com o Cruzeiro, de Porto Alegre, no sábado. No fim de semana, ele passou por exames, que detectaram o edema. Ele ainda será reavaliado ao longo da semana para saber se terá condições de jogar no sábado, na Serra Gaúcha.

LEIA TAMBÉM: Com 100% nas Eliminatórias, Suíça anuncia renovação do contrato de técnico

Candidato a substituir o argentino, o meia Camilo também sofre com problemas musculares. Por isso, ficou de fora do treino desta segunda no gramado do CT do Parque Gigante. Fez apenas trabalho físico na academia. O clube não informou sobre a gravidade do problema físico do jogador.