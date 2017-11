Com Dourado, Sornoza e Nogueira, Flu treina em Minas visando duelo contra o líder

Depois de ter sido derrotado por 3 a 1 pelo Cruzeiro no último domingo, no Mineirão, o Fluminense voltou aos treinos na tarde desta segunda-feira, ainda em Belo Horizonte, onde trabalhou na Cidade do Galo, o CT do Atlético-MG, visando o confronto que fará com o Corinthians, quarta, às 21h45, no Itaquerão, onde os donos da casa terão a chance de garantir o título do Brasileirão com uma vitória.

As principais novidades da atividade foram as presenças do atacante Henrique Dourado e do meia Sornoza, que chegaram à capital mineira apenas na manhã desta segunda, depois de terem cumprido suspensão contra os cruzeirenses, além do zagueiro Nogueira. Este último ocupou a vaga aberta na zaga titular por Renato Chaves, que não poderá enfrentar os corintianos por ter recebido o terceiro cartão amarelo.

Por já estar fora deste confronto válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, Renato Chaves retornou mais cedo ao Rio de Janeiro, assim como o lateral-esquerdo Marlon, expulso na partida contra o Cruzeiro.