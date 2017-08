Com dores no ombro, Sasha vira dúvida e preocupa Internacional

O Internacional saiu de campo na noite de terça-feira com uma boa vitória sobre o Goiás por 3 a 0. Mas o técnico Guto Ferreira ganhou um motivo para se preocupar logo após a partida disputada no Beira-Rio. O meia-atacante Eduardo Sasha sentiu dores no ombro esquerdo e virou dúvida para as próximas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro.

De acordo com o clube, Sasha será reavaliado até sábado, quando o time gaúcho encerrará sua participação no primeiro turno da Série B, contra o Guarani, em Campinas. O clube ainda não revelou maiores informações sobre o problema físico do jogador, que ficou de fora da atividade desta quarta.

LEIA TAMBÉM: Após gestos de cordialidade, Santos pode fazer negociações com o Paysandu

O time voltou aos trabalhos no período da tarde e a novidade foi o uruguaio Nico López, que participou da atividade com bola. Ele ficou de fora da partida da noite passada, sem maiores justificativas. O clube alegou um desconforto muscular, sem informar detalhes sobre o problema físico.